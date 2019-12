Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad Miix 320 (80XF0019MH) is eind juli 2017 ingekocht bij Paradigit. Hij was op dat moment ook verkrijgbaar bij Surfspot (webwinkel voor het onderwijs). Het is een mini laptopje met afneembaar scherm. Dat scherm werkt ook als tablet. De opslagruimte is met slechts 64 GB erg beperkt. Aan de andere kant weegt hij maar 980 gram en dat is voor een laptop erg licht. De Miix werkt ruim 10,5 uur op een accu en dat is uitstekend bruikbaar. Voor reparatie ben je afhankelijk van een goede dealer of Lenovo zelf, het is ons namelijk niet gelukt om de laptop te openen. We kijken altijd of het mogelijk is om de accu en andere onderdelen te vervangen.