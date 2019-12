Lenovo IdeaPad S130-11IGM (81J1009WMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine 11-inch laptop voor onderweg. Dankzij het lage gewicht van 1,1 kilo neem je hem eenvoudig overal mee naartoe. De specificaties zijn verder erg bescheiden. De Intel Celeron is heel langzaam en de flash-opslag is wel erg beperkt. Van de 64 GB houd je maar 34 GB over, wat voor Windows 10 echt te weinig is. Hierdoor ben je al snel aangewezen op externe opslag. Wil je meer weten over deze laptop? Bijvoorbeeld zijn accuduur of schermkwaliteit. Log in of word lid om de testresultaten te zien. Deze laptop kostte ons €250 bij Coolblue.