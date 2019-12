Lenovo IdeaPad S130-14IGM (81J200B7MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14 inch laptop van Lenovo met 1,5 kilo niet bijzonder licht voor zijn formaat maar nog altijd behoorlijk draagbaar. De Pentium-processor maakt hem langzaam en de ssd-opslag van 128 GB groot is in de praktijk vaak net te klein. Kortom, deze laptop is alleen geschikt voor simpele taken. We hebben de laptop voor €300 gekocht bij bol.com.