Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben de Lenovo IdeaPad S130 (81J200CGMH) halverwege augustus 2019 ingekocht bij Bol voor 249 euro. Deze budgetlaptop heeft een erg trage processor aan boord en maar 64 GB opslag. Dat maakt de laptop traag en slechts geschikt voor de meest makkelijke taken. Browsen op internet met meerdere tabbladen open is hem al bijna te veel. Ons lab heeft o.a. de schermkwaliteit, accuduur en wifi-snelheid gemeten. Ook heeft het lab gekeken naar de repareerbaarheid van deze laptop. Wil je hier meer over lezen? Bekijk de resultaten hieronder. Is er niets te zien? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. Klik op de groene 'word lid-knop' bovenaan deze pagina voor meer informatie. De eerste 7 dagen zijn gratis.