Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad S145-14IWL (81MU008LMH) hebben we geleend van Coolblue, waar deze momenteel 399 euro kost. Deze laptop heeft een moderne i3-processor aan boord en die is sneller dan de oudere varianten. Het gewicht van deze laptop is 1,7 kilo en dat is relatief licht. De SSD geeft slechts 93,7 GB aan vrije opslagruimte en dat is al snel te weinig. Verder hebben we in onze uitgebreide labtest o.a. gekeken naar de kwaliteit van het scherm, de accuduur en de repareerbaarheid. Bekijk de resultaten hieronder. Is er niets te zien? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. Klik op de groene 'word lid-knop' bovenaan deze pagina voor meer informatie. De eerste 7 dagen zijn gratis.