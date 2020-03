Lenovo IdeaPad S145-15API (81UT009NMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het gewicht van deze 15,6 inch laptop is 1,72 kilo. De opslagruimte op de harde schijf is 256 GB, dat is voor de meeste mensen net genoeg. Het is alleen niet groot genoeg om je hele filmcollectie op te slaan. Het rekenwerk onder water wordt gedaan door een AMD Ryzen 5 3500UDat is een snelle processorVoor onze oordelen over bijvoorbeeld snelheid, scherm, accu, wifi en toetsenbord bekijk je de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap