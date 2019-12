Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Lenovo IdeaPad S145-15IWL (81MV00HLMH) is best traag. De Pentium-processor is niet snel en ook is er een ssd met een capaciteit van maar 128 GB ingebouwd en dat is vaak al snel te weinig opslagruimte. De accuwerktijd is 5,5 uur. We hebben de laptop geleend van Lenovo en op 12 augustus is hij te koop bij Coolblue voor 349 euro.