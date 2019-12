Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad S145-15IWL (81MV00HRMH) is een compacte laptop en weegt 1,69 kilo. Hij beschikt over een moderne i3-processor en die is voor wie niet al te veeleisend is een prima keuze en ook de 256 GB grote ssd is net toereikend. We hebben de laptop geleend van Lenovo. Helaas is hij op 12 augustus (nog) niet verkrijgbaar.