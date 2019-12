Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N800JTMH) heeft een vlotte i5-processor aan boord die gecombineerd wordt met een 256 GB grote ssd. Dat is in de praktijk voldoende om vlot te kunnen werken. Ook is er een Nvidia grafische processor toegevoegd, deze MX230 is niet indrukwekkend en vergelijkbaar met de grafische processors van Intel. We hebben deze laptop geleend van Lenovo en op 12 augustus is hij verkrijgbaar voor 699 euro bij Coolblue.