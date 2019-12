Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N800LDMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van Lenovo heeft een optimale samenstelling van een quad core Intel i5-processor, 8 GB werkgeheugen en een 256 GB SSD. Daarmee is hij ruim snel genoeg voor de meeste gebruikers en biedt hij daarnaast voldoende opslagruimte. De accuwerktijd is zo'n acht uur en ook dat is prima. We hebben deze laptop geleend van Bol.com.