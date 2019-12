Lenovo IdeaPad S410p-00397 (59409751)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vormgeving is wellicht een beetje saai: een gewone zwarte laptop. Maar met een gewicht van 1,88 kilo en een 14 inch scherm is hij toch behoorlijk draagbaar. Veel zakelijk zijn 'gemiddeld' aan deze laptop zoals het 4 GB grote geheugen en de 500 GB harde schijf. Pluspunt is de snelle Core i5-processor waardoor ook zwaardere taken prima uitevoerd kunnen worden. Minpunt is de trage (100 Mbit) vaste netwerkaansluiting.