Lenovo IdeaPad S530-13IWL (81J700C8MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 13 inch laptop weegt maar 1,25 en dat maakt hem zeer geschikt om mee te nemen. Dankzij de quad core Intel Core i5-processor is hij daarnaast ook lekker snel. De ssd meet 256 GB en dat is voor de meeste gebruikers net voldoende. Alleen als je veel bestanden hebt, dan ben je al snel aangewezen op een externe harde schijf. De werktijd is tien uur op een accu en dat is een uitstekende score. Het scherm valt op een paar punten tegen. Log in of word lid om te zien waarom.