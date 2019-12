Lenovo IdeaPad S530-13IWL (81J700CCMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 13,3 inch laptop is behoorlijk compact en weegt maar 1,25 kilo. Daarmee is hij prima geschikt om mee te nemen. Het is een erg krachtige machine met een Intel Core i7 en 16 GB werkgeheugen, waardoor hij ook snel genoeg is voor zware toepassingen zoals foto- en videobewerking. De opslag bestaat uit een ssd van maar liefst 1 TB. Daar kun je veel bestanden en programma's op kwijt. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.