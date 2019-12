Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad S540-15IWL (81SW001SMH) heeft een wat luxere metalen behuizing en een vlotte i5-processor met 4 rekenkernen aan boord. Dankzij de GeForce GTX1650 grafische processor kun je er ook moderne games op spelen. De laptop heeft 256 GB opslagruimte aan boord waardoor je standaard een beperkt aantal games mee kunt nemen, zonder je toevlucht te nemen tot een externe schijf. De accuwerktijd is 12 uur en dat is erg goed, vooral voor een laptop met een snellere grafische processor. Het scherm van deze laptop is van opvallend goede kwaliteit en dat betekent dat je er ook foto's mee kunt bewerken. We hebben deze laptop geleend van Paradigit en op 12 augustus zagen we de laptop daar te koop voor 799 euro.