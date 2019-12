Lenovo IdeaPad S540-15IWL (81SW0020MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Lenovo weegt maar 1,8 kilo en beschikt over een vrij krachtige Nvidia GTX1650 grafische processor. Daarmee kun je moderne games vrij vlot spelen. De Intel Core i7-processor en 512 GB ssd maken hem ook geschikt voor zwaardere taken, al schiet daarvoor de 8 GB aan werkgeheugen wellicht tekort. De accuwerktijd van bijna 12 uur is uitstekend. Het scherm heeft een redelijke kleurweergave, maar scoort niet overal even goed op. Log in of word lid om de scores te zien.