Lenovo IdeaPad U310 Touch

Mooi uitgevoerde, compacte Ultrabook. Echter, het de behuizing rond het touchpad is erg zwak uitgevoerd. Dit model is uitgerust met een touchscreen, maar de randjes rond het scherm maken het werken met de vingerbewegingen van Windows minder prettig. De netwerkaansluiting is met 100 mbit erg traag. Het gewicht van deze laptop is met 1,75 relatief licht. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,