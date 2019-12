Lenovo IdeaPad U330 Touch

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vlotte laptop met een Core i5-processor en een SSHD van 500 GB. Een SSHD is een combinatie van een 500 GB met 8 GB flashgeheugen dat als hulpje dient. Daardoor is deze schijf in de praktijk veel sneller dan een gewone harde schijf en dat is erg goed te merken. Deze laptop heeft verder een 13,3 inch scherm en is daardoor compacter dan gemiddeld en ook relatief licht: 1,6 kilo. Ook de werktijd op de accu is vrij goed: 6,5 uur. Daarnaast heeft Lenovo een vrij goede draadloze netwerkkaart ingebouwd die zowel met 2,4 als 5 GHz netwerken om kan gaan.