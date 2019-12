Lenovo IdeaPad Y50-70 (59427998)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Erg krachtige laptop die een quad-core Intel Core i7-processor combineert met een snelle grafische processor van Nvidia: GeForce GTX860M. Dat zorgt er voor dat zware taken en ook games prima te spelen zijn met deze machine. Pluspunt is ook de SSD met een capacitiet van maar liefst 512 GB. Hierdoor is hij onder alle omstandigheden snel. Groot minpunt is het scherm: dat is weliswaar Full HD, maar heeft een heel erg matige kijkhoek. Vooral verticaal valt deze tegen.