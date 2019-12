Lenovo IdeaPad Y510p

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een opvallende krachtige laptop met een 15,6 inch Full HD-scherm van goede kwaliteit. Het keyboard is echter de meest opvallende eigenschap, de ingebouwde verlichting maakt namelijk dat hij rood oplicht. Deze laptop heeft een snelle quad-core Intel Core i7-processor en een dito grafische kaart van Nvidia en een grote harde schijf van 1 TB. Een computer waarmee je prima zware taken kunt uitvoeren, van video- en fotobewerken tot gamen. Het belangrijkste nadeel van deze machine is het ontbreken van een SSD ook is de werktijd op de accje niet het sterkste punt van deze machine: rustig aan zo’n vier uur, actief gebruik 2 uur.