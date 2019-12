Lenovo IdeaPad Y700-15ISK (80NV00HMMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De IdeaPad Y700-15ISK is forse laptop. De eyecatcher is de snelle quad-core Intel Core i7-processor waardoor hij ook geschikt is voor zware taken. De GeForce GTX 960M grafische kaart is helaas net niet snel genoeg voor zware games, maar alles daaronder is geen probleem. Ondanks de krachtige hardware is de werktijd op de accu vrij goed. Bevat naast de 128 GB SSD ook een traditionele HDD van 1000 GB. Hierdoor is er voldoende opslagruimte.