Lenovo IdeaPad Yoga 11S 20246

Zeer flexibele laptop met speciaal scharnier. Het scherm kan omgeklapt worden waardoor het een (weliswaar zware) tablet wordt. Gewicht van de Lenovo Yoga 11s is namelijk 1,35 kilo. Toch is het handig, want in Windows kun je eigenlijk niet zonder toetsenbord en op deze manier is het altijd bij de hand. In vergelijk met een tablet ook veel aansluitmogelijkheden. Deze Ultrabook heeft een Core i5 uit de zogenaamde Y-klasse (laatste letter productnaam). Dit is een extra zuinige processor, die minder krachtig is als een gewone Core i5. WiFi valt tegen Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,