Lenovo IdeaPad Yoga 2 Pro 13 (59436012)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Luxe laptop met een draaibaar scherm. Het scherm is van een heel erg mooie kwaliteit en biedt een goede kijkhoek. Het is tevens ook voorzien van een Full HD-resolutie. Dat zorgt even voor een grote scherpte. De processor is een vlotte Core i5. Belangrijk minpunt is de heel erg langzame harde schijf die de prestaties van het totale systeem omlaag trekt.