Lenovo IdeaPad Z500 (MBYE8MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met een luxe uitstraling mede dankzij de aluminiumafwerkingslijsten en 'soft touch' afwerking. Hij heeft een redelijk presterende Nvidia videokaart, maar valt vooral op dankzij de quad-core Intel Core i7-processor. Hierdoor zijn de prestaties voor zware taken zoals videobewerking goed voor deze laptop. Het gewicht is met 2,28 kg relatief laag. Nadeel: de trage vaste netwerkaansluiting: slechts 100 Mbit. Ook de draadloze netwerkprestaties vallen tegen. De werktijd op de accu is slecht wanneer de laptop zwaar wordt belast.