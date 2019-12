Lenovo IdeaPad Z710-00183 (59392468)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een forse 17,3 inch laptop. De specificaties met een quad-core Intel Core i7, 8 GB werkgeheugen en een Nvidia GeForce GT740M vallen niet tegen. De prestiaties zijn ook vrij goed te noemen voor veel toepassingen, al zullen echte gamers naar een model met een echt krachtige grafische kaart willen kijken. Het scherm glimt en is voorzien van een Full HD (1920x1080) resolutie. De glimmende laag maakt de kijkhoek wel iets, de helderheid van het scherm is echter uitstekend te noemen. De krachtige techniek zorgt er voor dat wanneer de laptop hard moet werken de accu snel leeg is: 1 uur en 18 minuten maten we, doe je het rustig aan dan haalt hij ongeveer vier uur.