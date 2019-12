Lenovo IdeaPad Z710-01099 (59436353)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Krachtige laptop met een groot scherm (17,3 inch) en een hoog gewicht van 2,86 kilo. Pluspunt is de snelle quad-core processor wat deze laptop ook erg geschikt maakt voor echt zwaar werk. De Nvidia GeForce 840M is wat sneller dan de grafische techniek van de meeste laptops, maar voor echt gamen in de hoge kwaliteit van het scherm (Full HD) is het nog onvoldoende. De standaard harde schijf maakt hem wel relatief langzaam en voor zo'n luxe model valt de capaciteit van 500 GB ook wat tegen.