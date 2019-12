Lenovo IdeaTab Miix 2-8 (59402119)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Kleine tablet met Windows aan boord. Dat is praktisch want ook gewone software werkt er op. U krijgt er zelfs Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) bij. Maar dat is op het scherm wel lastig te bedienen met de vingers. Software op het bureaublad werkt alleen prettig met een los toetsenbord. De toepassingen in het Startscherm van Windows werken prettiger. Opvallend is dat een hdmi-aansluiting ontbreekt. Deze laptop heeft 0,5 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,