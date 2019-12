Lenovo Legion Y520-15IKBN (80WK016TMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Legion Y520-15IKBN hebben we in de eerste helft van mei 2019 gekocht bij Coolblue voor 1149 euro. Hij werd op dat moment gepromoot als Coolblue’s keuze. Hij heeft een snelle (maar wat oudere) processor en 16 GB werkgeheugen aan boord. Het gewicht van deze laptop is 2,53 kilo. De opslagruimte is maar liefst 2256 GB. Het scherm valt helaas tegen.