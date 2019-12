Lenovo Legion Y530-15ICH (81FV00GEMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een gaming laptop met een vrij simpele grafische kaart. Dat betekent dat je moderne games kunt spelen, maar dat het detail wat minder hoog opgeschroefd kan worden dan bij luxere kaarten. De processor is een vlotte quad-core Intel i5 en ook is er 16 GB werkgeheugen aan boord. Dat betekent dat je ook zware programma's kunt draaien. De SSD heeft een opslagcapaciteit van 128 GB. Dat is erg klein, maar gelukkig is er een 1 TB harde schijf toegevoegd waardoor je voldoende ruimte hebt voor je downloads. Hij werkt zo'n acht uur op een acculading, dat is behoorlijk goed. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.