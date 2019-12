Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Legion Y530-15ICH (81FV00GFMH) hebben we voor 1099 euro gekocht bij Coolblue. Deze Legion is een 15 inch-laptop en heeft prima prestaties dankzij de snelle i7-processor en 16 GB werkgeheugen. Dankzij de GeForce GTX1050 (grafische processor) kun je er ook games op spelen. Daarnaast biedt deze Legion voldoende ruimte voor je bestanden, want hij heeft een 256 GB SSD-opslag en een 1TB harde schijf. De accuwerktijd is vijf uur en dat is geen bijzondere score, maar als gamginglaptop ook niet uitzonderlijk slecht.