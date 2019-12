Lenovo Legion Y530-15ICH (81FV00GTMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Legion Y530-15ICH kochten we op 13 mei 2019 in bij BCC voor 899 euro. Op dat moment zagen we hem ook in de winkel liggen bij Wehkamp. Hij biedt vlotte prestaties en is dankzij de grafische kaart in staat om moderne games te spelen. De opslagruimte is in orde dankzij de 128 GB ssd en 1TB harde schijf. Het gewicht is voor een laptop met een 15 inch scherm aan de hoge kant: 2,4 kilogram en ook is de accuwerktijd geen hoogvlieger, want die is iets minder dan vijf uur. Helaas vallen de schermprestaties van deze laptop tegen.