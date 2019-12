Lenovo Legion Y540-15IRH (81SX002QMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze gaming-laptop heeft erg snelle en moderne onderdelen waardoor hij ook geschikt is om moderne games soepel te spelen. Daar zorgt de Nvidia RTX 2060-grafische processor voor. De combinatie van een Intel Core i7-processor en 16 GB geheugen betekent dat je ook zware software kunt gebruiken. De opslag bestaat uit een ruime 1TB ssd, wat betekent dat al je data en programma's snel beschikbaar zijn wanneer je ze nodig hebt. De accuwerktijd is 3,5 uur en dat is een tegenvaller. De prestaties van het scherm van deze laptop zijn behoorlijk goed. Je kunt er eventueel ook foto's op bewerken.