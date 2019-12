Lenovo Legion Y540-15IRH-PG0 (81SY006YMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een laptop om mee te gamen. Hij is namelijk voorzien van een erg snelle Intel Core i7-processor met zes kernen en een moderne Nvidia GTX 1650 videokaart. Dat maakt hem prima geschikt voor moderne games. De opslag is ook in orde: met een 256 GB ssd en een 1 TB harde schijf. Het gewicht van 2,34 kilo is wat lager dan laptops met vergelijkbare specificaties, maar echt licht is hij niet. We hebben deze laptop voor €1100 gekocht bij Coolblue.