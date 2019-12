Lenovo Legion Y540-17IRH (81Q4001CMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een forse 17-inch laptop die met een gewicht van 2,75 kilo erg zwaar is. Dat maakt hem alleen geschikt voor thuis. Wel is hij erg snel dankzij de krachtige Intel Core i7-processor en het ruime 16 GB aan werkgeheugen. Pluspunt is ook de Nvidia RTX 2060 grafische processor waarmee je prima kunt gamen. De opslag bestaat uit een grote ssd van 1 TB waarop je games, programma's en bestanden snel laden. Het scherm is behoorlijk goed afgesteld. Log in of word lid om de scores te zien.