Lenovo Legion Y730-15ICH (81HD000LMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Je ziet het al aan het uiterlijk: deze laptop van Lenovo is bedoeld voor gamers. En daar is hij ook behoorlijk goed voor geschikt, dankzij de erg snelle Intel Core i7-processor, de ruime 16 GB aan werkgeheugen en de vrij vlotte grafische kaart. Je kunt er vrijwel alle moderne games soepel op spelen, maar de meeste niet op de hoogste grafische instellingen. Daarvoor moet je nog meer in de buidel tasten. Daarnaast heeft deze laptop een 256 GB SSD voor snelle opstart- en laadtijden en een 1TB harde schijf voor de opslag van je bestanden en bijvoorbeeld voor een aantal spellen. De accuwerktijd is net iets meer dan vijf uur. Dat is matig. We hebben deze laptop geleend van Lenovo.