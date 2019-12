Lenovo N23 Yoga (80UR0051MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Webshop slim.nl, die zich richt op studenten en docenten, promoot deze Lenovo N23 Yoga als krachtige en stevige laptop die tegen vocht kan. Deze kleine 11,6 inch laptop komt inderdaad stevig over, maar krachtig is hij bij lange na niet. Naast stevigheid blinkt de laptop nergens in uit. De accuduur is redelijk met 6 uur, maar of het voldoende is voor een lange schooldag vragen we ons af. Je kunt hem ook gebruiken als dikke tablet. De aansluitingen zitten achter dopjes verborgen en dat is niet handig en om hem op te laden verwijder je een dopje, maar dan kan er eenvoudiger vocht in komen. Voor zo'n kleine laptop is hij behoorlijk zwaar, net geen 1,5 kilogram. Met 64 GB is de opslag te klein en de celeron-processor maakt hem in de praktijk te traag. Werkgeheugen en opslag zijn vastgesoldeerd, dus kun je niet zelf vervangen. Wij kochten de N23 Yoga op 25 januari 2018 voor 399 euro bij Paradigit.