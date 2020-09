Lenovo S145-15API (81UT005VMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop weegt 1,72 Kilogram en heeft een scherm van 15,6-inch. Hij heeft 256 GB opslagruimte, dat is voor de meeste mensen voldoende. Opstarten gaat snel, maar is merkbaar. Het rekenwerk onder water wordt gedaan door een AMD Ryzen 7 3700U. Dat is een erg snelle chip. Blijkt dat ook uit onze test? Log in of word lid om onze oordelen over snelheid, scherm, accuduur, toetsenbord, touchpad en meer te bekijken.