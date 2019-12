Lenovo S21e-20 (80M40004NX)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Hij weegt maar 1,11 kilo, is heel compact en dus makkelijk mee te nemen. Snel is hij niet. Dat komt door de trage processor, maar het flashgeheugen waarop de software staat maakt hem toch vlot. Ga niet programma's tegelijk gebruiken: want daarvoor is het geheugen van 2 GB te klein. Deze laptop heeft 0,7 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,