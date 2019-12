Lenovo ThinkBook S-13-IWL (20R90054MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 13-inch laptop van Lenovo is gemaakt voor de zakelijke markt, maar de ThinkPad serie heeft hij ook onder doorsnee gebruikers behoorlijk veel aanhang. De combinatie van een vlotte Intel Core i5-processor en 8 GB werkgeheugen is ruim snel genoeg voor de meeste gebruikers. Ook kom je met de 256 GB SSD een heel eind. Voor een werklaptop moet het toetsenbord natuurlijk in orde zijn. Log in of word lid om te zien of dat ook bij deze laptop het geval is. We hebben deze laptop geleend van Lenovo.