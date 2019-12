Lenovo ThinkPad Edge E540 (20C600JGMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

15,6 inch laptop die eigenlijk voor de zakelijke markt is bedoeld. Desondanks zeer interessant. Deze laptop heeft Windows 7 Professional standaard geinstalleerd, recovery disks voor Windows 8.1 zijn meegeleverd. Verder heeft deze laptop een Core i3-processor aan boord. Dit is er een uit de M-serie en die is vergelijkbaar met een Core i5 uit de U-serie. Verder heeft deze laptop een snelle SSD aan boord. De laptop heeft niet alleen een touchpad, maar daarnaast ook een trackpoint (puntje om de muis te bewegen) Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,