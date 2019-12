Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo V110-17IKB (80V20003MH) is eind juni 2017 ingekocht bij 4Launch en toen ook verkrijgbaar bij Alternate, Bol en Informatique. Deze laptop heeft een vlotte Core i5-processor. De 8 GB geheugen maakt hem ook geschikt voor het draaien van verschillende programma's tegelijk. Minpunt is de 1000 GB grote harde schijf. Die biedt weliswaar veel opslagcapaciteit, maar maakt het totale systeem heel erg langzaam in vergelijk met andere laptops in deze klasse. De combinatie van een snelle processor en een ouderwetse harde schijf is zonde en niet aan te raden, helemaal de meeste laptops tegenwoordig een veel snellere SSD hebben. Voor het vervangen van onderdelen moet de onderkant van de laptop worden opengeschroefd. Dat doe je door 9 schroeven te verwijderen en dan de plaat weg te trekken. Daarna kun je de accu loshalen, voor de harde schijf verwijder je nog eens 8 schroeven (inclusief de 4 op het omhulsel), het geheugen kun je eenvoudig losklikken en de wifi-module zit vast met 1 schroef.