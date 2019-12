Lenovo V130-14 (81HMS00C00)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo V130-14IGM (81HMS00C00) hebben we voor slechts 299 euro ingekocht bij de Campusshop. De achilleshiel van deze 14-inch laptop is zijn trage Celeron-processor, die maakt hem voor bijna alle toepassingen te traag. De SSD compenseert zijn gebrek aan snelheid iets, en maakt de laptop net bruikbaar voor basistaken zoals internetten en e-mailen. Ook is de opslagcapaciteit van 128 GB net groot genoeg als je heel weinig bestanden meeneemt. Je kunt het werkgeheugen van 4 GB uitbreiden naar 8 GB, maar dat zal met deze processor waarschijnlijk weinig snelheidswinst opleveren. De accuwerktijd is met net iets minder dan zes uur ook niet erg indrukwekkend. Het scherm heeft een matte afwerking, maar valt verder tegen door de slechte contrastwaarden en kleurweergave van het TN-paneel.