Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo V330-15IKB (81AX00ARMH) hebben we eind februari 2018 aangeschaft bij computershop Informatique. We zagen de laptop toen ook te koop bij o.a. Electronic Partner, Alternate, Bol, Paradigit en Megekko. De processor is het stralend middelpunt van deze eenvoudige laptop. Dat is een quad-core i5-versie en lekker snel. De prestaties zijn daardoor goed en ook met de 256 GB SSD kun je uit de voeten. De prestaties van het scherm vallen heel erg tegen.