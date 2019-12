Lenovo V340-17IWL (81RG0002MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 17-inch laptop van Lenovo is met 2,46 kilo te zwaar om mee te nemen. Hij heeft een snelle Intel Core i5-processor met vier processorkernen en 8 GB werkgeheugen, waarmee deze laptop geschikt is voor het gebruik met meerdere (zwaardere) toepassingen. De 256 GB SSD is in de praktijk vaak net groot genoeg, maar is ten opzichte van veel andere 17-inch laptops wat weinig. Wel heeft deze laptop een ander pluspunt. Log in of word lid om te zien om te zien welke dat is. We hebben deze laptop voor €700 gekocht bij bol.com.