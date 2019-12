Lenovo Yoga 2 13-00880 (59427388)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een comfortabele laptop die erg snel is dankzij de 256 GB SSD. Daarnaast voorzien van een mooie Full HD IPS-scherm met goede kijkhoek. De Yoga heeft slimme scharnieren waardoor je hem ook als een tent of tablet kunt vouwen. Hij weegt 1,57 kilo en werkt lekker lang op een accu: bijna 7,5 uur. Pluspunt is ook de goede WiFi die is ingebouwd.