Lenovo Yoga 2 13 (59413941)

De Yoga is een bijzondere laptop. Het scherm kun je namelijk helemaal omklappen waardoor het een tablet wordt. Ook is het te gebruiken als laptop met het scherm aan de voorkant: handig bij het geven van een presentatie of het kijken van een film. Pluspunt is ook het mooie Full HD-scherm met goede kijkhoek. Voor een tablet is het gewicht wel hoog: 1,66 kilo. Maar als veelzijdige laptop is hij heel interessant.