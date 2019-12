Lenovo Yoga 3 Pro Silver (80HE003WNX)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer slanke laptop met een kantelbaar scherm. Daardoor bruikbaar als laptop en tablet. Hij kan ook neergezet worden op tafel als een tent, handig voor het geven van een presentatie of het bekijken van foto's. De resolutie van het 13,3 inch grote scherm is erg hoog: 3200x1800. Deze laptop heeft een zeer grote, vlotte SSD van 512 GB. Minpunt is dat de processor niet zo heel snel is en dat de accuwerktijd ook niet bijzonder hoog is. De ventilator is duidelijk hoorbaar.