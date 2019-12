Lenovo Yoga 300-11IBY (80M100L6MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De kleine Yoga 300-11IBY (80M100L6MH) heeft een omklapscherm. Zo kun je hem als een tentje neerzetten of gebruiken als grote tablet. Er is maar 64 GB opslagruimte aan boord en dat kan in de praktijk krap zijn. De werktijd op een accu valt een beetje tegen: 6 uur bij rustig gebruik. Deze laptop heeft 0,5 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,