Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Yoga 510-14ISK (80S700DFMH) is op 9 juni 2017 onder andere verkrijgbaar bij BCC en 4Launch. Bij BCC deed hij mee met de gratis installatie-actie. Het is een compacte laptop met een omklapscherm. De 128 GB SSD is niet erg groot en in de praktijk zal hij al snel tekort schieten. Toch zorgt hij ervoor dat de laptop er samen met de Core i3-processor best vlot werkt. Je kunt de accu en dergelijke vervangen door 8 schroefjes los te draaien en de onderplaat los te wrikken.