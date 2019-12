Lenovo Yoga 510-14ISK (80S700LTMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Yoga 510-14ISK is halverwege augustus 2017 ingekocht bij Coolblue, waar hij op dat moment exclusief verkrijgbaar was. Het is een laptop met een omklapbaar aanraakscherm. Dat kan handig zijn bij het geven van presentaties of het bekijken van films en foto's. De Core i3-processor is snel genoeg voor standaardtaken. Er is een SSD met een opslag van 256GB ingebouwd, die voldoende ruimte biedt voor niet al te veeleisende gebruikers. Je kunt de accu van deze laptop vrij eenvoudig met 2 schroeven losmaken. Het geheugen zit helaas vastgesoldeerd en kun je niet vervangen.