Lenovo Yoga 510-14ISK Zwart (80S700C9MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De zwarte Yoga 510-14ISK is exclusief verkrijgbaar bij MediaMarkt en daar ook eind maart 2017 ingkocht. Het is een laptop met een kantelbaar scherm. Hij weegt slechts 1,69 kg en heeft een 256 GB-SSD. Pluspunt is het kleurrijke aanraakscherm. Het is ons niet gelukt de laptop te openen. Daarom is het nodig noodzakelijk om contact op te nemen met Lenovo of een goede dealer als er een onderdeel defect is geraakt.